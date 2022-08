Pluies au Tchad: les régions rurales soulagées, Ndjamena sous les eaux

Plusieurs quartiers de Ndjamena étaient sous les eaux après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale. Aucune évaluation des dégâts n’a été communiqué par les autorités, mais une réunion de crise s’est tenue mercredi 3 août autour du Premier ministre Albert Pahimi Padacké. En attendant, les habitants de certains arrondissements, notamment le 7ème et le 9ème arrondissements, doivent se débrouiller.

Au quartier Amtoukiou, les habitants ont les pieds dans l’eau, a constaté notre correspondante à Ndjamena, Aurélie Bazzara-Kibangula. Pelle en main, Emmanuel, épuisé, tente de sauver sa maison. « Notre maison est toute cassée, et carrément remplie d’eau. Je suis en train de creuser [pour évacuer l’eau]. »

Son voisin, boubou humide sur le dos et pieds dans la boue, est désespéré. Sa maison vient juste de s’écrouler. « Je n’ai plus rien. Sur les cinq chambres que j’avais, il m’en reste deux et elles sont en train de s’écrouler. Mes enfants dorment sur un tapis qu’on a posé au milieu de la cour. Je n’ai même plus les mots. J’ai tout perdu ! »

Un peu plus loin, Armand constate les dégâts dans sa maison. « Tous les habits, les canapés, sont complètement mouillés. Les documents sont irrécupérables, à même le sol. Tout est englouti par l’eau. »

Les habitants se disent inquiets, car la saison des pluies ne fait que commencer. Fatimé, elle, ne décolère pas… « Chaque année, c'est la même chose. L’eau monte dans nos maisons. On est inondé et rien n’est fait pour améliorer les choses. J’ai tout perdu. On ne nous apporte ni natte, ni couverture, ni moustiquaire, ni même du thé. Rien du tout ! C’est comme si on n’existait pas pour les autorités. »

La mairie de Ndjamena n’a pas donné suite à nos demandes d’interview, mais assure que des plans de réponse se mettent en place pour venir en aide aux sinistrés.

Les zones rurales renflouées en eau

Pendant ce temps, les habitants des zones rurales se réjouissent, plus au nord, de ces pluies exceptionnelles dans le sud du pays. Car elles vont renflouer les cours d'eau et donc le bassin du lac Tchad, dont dépendent 40 millions de personnes, comme l'explique le secrétaire général du Ministère de l'hydraulique urbaine et rurale, Mahamat Alifa Moussa.

« Le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie, alors qu’il fait vivre plus de 40 millions de personnes dans son bassin conventionnel. Donc cette pluie a une importance capitale, parce qu'elle permet de renflouer le lac Tchad et les autres cours d’eau, et elle permet également la réalimentation des nappes phréatiques. Cette pluie abondante permet également de pratiquer l’agriculture pluviale saisonnière, qui est l’activité principale de plus de 78% de la population tchadienne. Cette eau est la bienvenue ! »

