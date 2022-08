Législatives au Sénégal: les tractations commencent, 3 députés au centre du jeu

L'hémicycle de l'Assemblée nationale sénégalaise à Dakar (image d'illustration) RFI/Guillaume Thibault

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les législatives à peine terminées, le jeu des alliances politiques commence au Sénégal. D'après les résultats provisoires publiés jeudi 4 août, les deux principales coalitions sont au coude à coude et aucun de ces camps n'obtient donc la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le jeu des négociations va donc s'ouvrir et tous les regards sont tournés vers 3 députés, qui ne viennent ni de Beno Bokk Yakaar ni de Yewi Askan Wi. Ces 3 figures pourraient bien avoir le rôle de faiseurs de roi.