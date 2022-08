Côte d'Ivoire: Embalo invité à Yamoussoukro, signe de réconciliation entre Abidjan et Bissau

Les frictions entre le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et son homologue ivoirien semblent loin. © AFP - LUDOVIC MARIN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Côte d’Ivoire commémore ce dimanche les 62 ans de son indépendance. Comme chaque année, le président Alassane Ouattara s’adressera à la nation ce samedi soir. Mais les cérémonies se dérouleront dimanche à Yamoussoukro avec une grande parade militaire, en présence du chef de l'Etat et de ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Invité spécial cette année, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Emballo, président en exercice de la Cédéao. Les frictions de ces derniers mois entre les chefs d’Etats bissau-guinéen et ivoirien semblent bien de l’histoire ancienne