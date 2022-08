Centrafrique: l’inexécution de mandats d’arrêt visant des chefs de guerre inquiète des ONG

Une vue générale de la Cour pénale spéciale (CPS), à Bangui, le 19 avril 2022. AFP - BARBARA DEBOUT

Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent des lenteurs judiciaires et l'inexécution des mandats d'arrêts émis à l'encontre de différents chefs de guerre. Pour l'Observatoire des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme, la responsabilité repose sur les autorités centrafricaines et la non-exécution de ses mandats d'arrêts constitue un obstacle majeur à la lutte contre l'impunité.