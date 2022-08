Gabon : les syndicats lancent un manifeste exigeant la libération de Jean-Rémy Yama

Jean-Rémy Yama est en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 2 mars (Image d'illustration). AFP - WILS YANICK MANIENGUI

Les principaux syndicats font circuler un manifeste demandant la libération immédiate de Jean-Rémy Yama, président de Dynamique unitaire, la plus grande centrale syndicale des fonctionnaires gabonais. Jean-Rémy Yama est en détention préventive depuis 5 mois pour escroquerie et abus de confiance. Ses camarades dénoncent une affaire politique et exigent sa libération pour des raisons médicales.