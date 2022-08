Seize mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Pour ton jour de commémoration, pas de trêve quant à notre mobilisation. D’Avignon à Marseille, de Briançon à l’Alpe d'Huez et jusque dans la capitale, désormais, ton nom, Olivier, a fait le tour de France. Via notre pétition “Libérons Olivier Dubois”, l’un des signataires nous a écrit que si demain, il était à ta place, il aimerait beaucoup que tout le monde se mobilise pour lui. Car ne pas oublier Olivier Dubois ne suffit pas. C’est pourquoi, depuis sept mois, frangin, plus de 110 000 personnes, à tes côtés et aux nôtres, souhaitent, demandent et réclament, tout comme nous, que ce silence qui t’entoure soit enfin brisé, et que tu sois enfin libéré, où que tu sois. Maman, Benjamin et moi t’adressons toutes nos pensées. - Rien à célébrer pour ton anniversaire, encore une fois. Seize mois et bientôt 500 jours que tu es privé de liberté et de contact avec nous. Avec ta sœur, nous continuons de faire avancer nos actions pour que tu ne tombes pas dans l’oubli. Festival d’Avignon, Tour de France, on en a encore sous le pied. Ne perd pas espoir, car personne ne peut t’en déposséder. À très bientôt.