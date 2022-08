Tchad: la mission de l'UA en charge de l'indemnisation des victimes d'Hissène Habré arrive à Ndjamena

Les victimes du régime de Hissène Habré ont manifesté le 25 mars 2021 devant le siège de leur association à Ndjamena pour réclamer l'application des peines de justice prononcées en 2015. © RFI/Aurélie Bazzara-Kibangula

Au Tchad, une nouvelle étape s'ouvre, six ans après la condamnation d'Hissène Habré. L'ex-président est mort à Dakar en août 2021 et les victimes de ses crimes n'ont toujours pas touché les indemnisations exigées par la justice. Un fonds a bien été mis en place, c'est l'Union africaine qui a été chargée de le faire fonctionner. Une mission de l'UA arrive ce lundi à Ndjamena pour établir un calendrier et définir les modalités d'indemnisation. Un point positif, estime Clément Abaïfouta, le président de l'Association des victimes qui rappelle que le temps presse, au micro de Guillaume Thibault.