Tchad: les groupes rebelles prennent position avant la signature de l'accord de paix de Doha

Des participants écoutent un discours du pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens, à Doha, au Qatar, qui est ouvert depuis le 13 mars 2022. AFP - KARIM JAAFAR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après 5 mois de négociations encadrées par le Qatar, c'est ce lundi que doit être signé l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires. Le processus a été long, le chef de la junte Mahamat Idriss Déby, est venu en personne vendredi pour participer aux ultimes discussions. 52 mouvements sont présents à Doha et au final, deux groupes se sont créés : ceux qui souhaitent signer cet accord et ceux qui le rejettent. Discrets jusqu'à ce dimanche, plusieurs leaders des groupes rebelles se sont exprimés.