Élections générales au Kenya: les électeurs se rendent aux urnes dans le calme

Une dame votant dans un bureau de vote à l'école primaire de Oltepesi, dans le comté de Nairobi au Kenya, le 9 août 2022. © AP Photo/Ben Curtis

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures locales, (5h TU) au Kenya pour les élections générales. Plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour voter à six reprises : pour des élus locaux (des gouverneurs, des sénateurs ou encore des députés), mais aussi pour leur futur président. Un duel attendu entre William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga, un vétéran de la vie politique kényane.