Guinée-Conakry: le FNDC annonce de nouvelles manifestations

Un collectif a appelé ce lundi à une nouvelle manifestation contre la junte le 17 août en Guinée, mettant fin à une trêve faute de réponses à ses demandes de «dialogue crédible» sur la transition vers un pouvoir civil.

À Conakry, un collectif a appelé ce lundi 8 août à de nouvelles manifestations contre la junte le 14 août à Bruxelles en Belgique, pour interpeller l’Union européenne, et le 17 août sur toute l’étendue du territoire guinéen, mettant fin à une trêve, faute de réponses à ses demandes de « dialogue crédible » sur la transition vers un pouvoir civil.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, était à l'initiative des manifestations organisées les 28 et 29 juillet, interdites par les autorités et où cinq personnes ont été tuées, pour dénoncer la « gestion unilatérale de la transition » par la junte.

« Ces manifestations visent à exiger du CNRD la satisfaction des revendications ci-dessous, énumère Mamadou Billo Bah, le porte-parole du FNDC, au micro de notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah : l'ouverture d'un cadre de dialogue crédible entre le CNRD, les acteurs politiques et de la société civile ; la fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la durée de la transition, au lieu d'être en six mois imposé par le CNRD et qui ne repose sur aucune base objective ; le respect des droits et libertés fondamentaux, au premier rang desquels le droit à la vie et l'annulation de la décision portant interdiction générale des manifestations pacifiques dans la rue et sur les places publiques ; l'ouverture du procès des crimes de sang ; la libération sans condition de tous les détenus politiques liés aux manifestations ; l'arrêt des harcèlements judiciaires et des poursuites fantaisistes contre les acteurs politiques et de la société civile ; l'ouverture d'une enquête indépendante placée sous l'égide des Nations unies afin de traduire devant les juridictions compétentes les auteurs et commanditaires des crimes et exactions perpétrées. »

