La visite d'Antony Blinken suscite de nombreuses attentes en RDC

Antony Blinken et Félix Tshisekedi lors d'une rencontre en marge de la 76e assemblée générale de l'ONU, en septembre 2021. AFP - EDUARDO MUNOZ

Antony Blinken arrive ce mardi à Kinshasa pour un séjour de 48 heures. Le secrétaire d’État américain s’entretiendra avec Félix Tshisekedi et quelques autres personnalités politiques congolaises. Selon des sources à la présidence de la République et au ministère des Affaires étrangères, la sécurité prendra une grande des discussions entre les autorités congolaises et le dirigeant américain. La RDC attend beaucoup des États-Unis, particulièrement au sujet de l’activisme du M23 et des tensions entre Kinshasa et Kigali.