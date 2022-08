Gabon : mort d'Atomo Ribenga, grand maître du rite traditionnel bwiti

Un adepte du rite sacré bwiti tient une torche lors d'une danse cérémonielle à Libreville, le 25 février 2018 (image d'illustration) AFP - STEEVE JORDAN

Me Atomo Ribenga, gendarme à la retraite est mort à 80 ans. Il était le plus grand maître du rite traditionnel bwiti, très pratiqué au Gabon avant la colonisation. Face à la grande pénétration du christianisme, le bwiti était diabolisé et Me Atomo Ribenga était devenu le plus grand défenseur de ce rite initiatique dont les pratiquants forment une sorte de société secrète.