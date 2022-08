Gabon: Henri Claude Oyima prend la tête de l’organisation nationale des patrons

Les membres de la Confédération patronale gabonaise (CPG), l’organisation des patrons du pays, ont-ils résolument décidé de fumer le calumet de la paix ? Après des mois de querelles, le président contesté par ses propres membres a démissionné, et un autre a été récemment élu. Il s’agit d’Henri Claude Oyima, le président du groupe BGFIBank. Ce mardi, le nouveau président du patronat a rassemblé tout le monde pour faire table rase du passé et annoncé un nouveau départ.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Chaudes poignées de mains, rires aux éclats et surtout applaudissements ont marqué la première rencontre officielle entre Henri Claude Oyima et tous les membres du patronat. Il y a pourtant moins d’un an seulement, c’était le déchirement. En cause, la gestion jugée opaque du président Alain Bâ Oumar, finalement contraint de démissionner. Appelé à la rescousse d’une organisation à la dérive, Henri Claude Oyima, qui a déjà dirigé la CPG durant 10 ans, de 2003 à 2013, estime que l’heure est au rassemblement. « On veut faire le CPG rassemblé. On ne veut plus une CPG de patrons, nous voulons une fédération de toutes les entreprises du Gabon sans exclusive. »

Former un bloc solide

Le patron des patrons appelle tous ses membres à former un bloc solide pour négocier en position de force le paiement des dettes de l’État à leur égard. « Nous avons pensé qu’il y avait une discrimination dans le traitement des dettes, on a tendance à privilégier la dette extérieure au détriment de la dette intérieure. Nous avons prévu dans le plan de travail de renforcer les actions pour que la dette intérieure soit prise en compte et qu’elle soit prioritairement payée en lieu et place de la dette extérieure. »

La CPG génère 80 % du PIB du Gabon. Elle est le principal employeur du pays après l’État.

