Madagascar: création d'un comité de soutien en faveur de Philippe François

Philippe François a été condamné (avec d'autres) en décembre 2021 à dix ans de travaux forcés pour «tentative de coup d'État» et «tentative d'assassinat» contre le chef de l'État malgache Andry Rajoelina (notre photo). © AFP/Bertrand Guay

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Pour un retour de Philippe François », c'est le nom du comité de soutien qui vient de se constituer en France pour demander la relaxe de l'homme d'affaires et ancien militaire français, emprisonné depuis juillet 2021 à Madagascar. Philippe François a été condamné (avec d'autres) en décembre 2021 à dix ans de travaux forcés pour « tentative de coup d'État » et « tentative d'assassinat » contre le chef de l'État malgache Andry Rajoelina. Ses proches se sont pourvus en cassation et la décision de la cour malgache devrait être rendue le 26 août 2022. En attendant, le comité de soutien présidé par Jean-Christophe Ruffin, écrivain et ancien ambassadeur de France, espère mobiliser l'opinion et faire réagir les autorités françaises.