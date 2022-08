Guinée: la junte monte d'un ton, le FNDC refuse de plier

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), qui s'oppose régulièrement à la junte, rejette sa dissolution prononcée par le gouvernement de transition. Dans un communiqué publié mercredi soir, le mouvement dénonce une « intimidation » de la part du CNRD au pouvoir.

Pour justifier sa décision de dissoudre le FNDC, le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation Mory Condé assure qu'il ne veut « pas faire taire de voix discordantes », mais il estime que le collectif « menace la paix et la stabilité publique ».

L'arrêté actant la dissolution du FNDC le décrit comme « un groupement de fait » qui « s'est toujours illustré par la voie de la violence », et compare ses agissements dans les manifestations à ceux d'une « milice privée ». Le document l'accuse également « d'actions ciblées contre les forces de l'ordre » et d'utiliser des mineurs de moins de 13 ans. Des éléments de nature à mettre « en péril l'unité nationale », selon le ministère, qui précise que le FNDC n'est répertorié sur aucune liste des organisations et associations en Guinée.

Pour réponse, la coordination nationale du FNDC indique qu'il est un « mouvement citoyen, un élan vers la démocratie ». « Le mouvement est né avant la nébuleuse CNRD, dit-il, et continuera d'exister après. » Malgré l'interdiction de manifester des autorités guinéennes, le collectif maintient son appel à la mobilisation mercredi prochain, et veut en faire « le point de départ d'un redressement de la transition ».

