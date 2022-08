Tchad: Mahamat Mahdi Ali, chef du Fact, répond au ministre des Affaires étrangères

Le Qatar accueillait le 8 août 2022 à Doha une cérémonie de signature entre le chef militaire du Tchad et plus de 40 groupes d'opposition pour lancer des pourparlers de paix nationaux dans le courant du mois, en l'absence du Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT), le principal groupe rebelle.

AFP - MUSTAFA ABUMUNES