Tunisie: l’affaire Lotfi Abdelli, révélateur des tensions entre sécuritaires et citoyens

Des manifestants se heurtent à la police lors d'une manifestation organisée par des groupes de la société civile tunisienne contre le prochain référendum du président Kais Saied sur une nouvelle Constitution, à Tunis, le 22 juillet 2022. REUTERS - ZOUBEIR SOUISSI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’humoriste Lotfi Abdelli a déclaré qu’il allait finalement reprendre sa tournée estivale et qu’il renonçait à quitter le pays, comme il l’avait annoncé sous le coup de la colère après que son spectacle du 7 août a été interrompu par des agents de police. Mais l’affaire a révélé une problématique plus profonde, celle de l’intervention des syndicats de police dans les affaires culturelles et sociétales. Le ministère de l’Intérieur et la Présidence de la République ont dû tempérer la polémique.