Congo-B: la culture des champignons comme outil d'insertion pour personnes défavorisées

Des personnes handicapées dans la Cour de l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville, le 14 février 2020. (Photo d'illustration) Loïcia Martial/RFI

La Fondation Challenge Futura que dirige l’inventeur congolais Tsengué-Tsengué, avec d’autres partenaires publics et privés, vient de boucler un projet pilote de formation des handicapés moteurs et des malentendants sur la myciculture, c’est-à-dire la culture des champignons. L’objectif visé était d’assurer leur insertion sociale et leur autonomisation, autrement dit qu'ils soient par la suite capables de développer leur propre culture de champignons.