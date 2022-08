Le Mali annonce avoir payé ses dettes

Un peu plus d'un mois après la levée des sanctions économiques et financières qui pesaient sur le Mali, les autorités annoncent payer leurs dettes. Elles ont ainsi pu lever 270 milliards de francs CFA sur les marchés de la région, une annonce faite dans une communication officielle du ministre de l'Économie.

Cet avis est adressé aux investisseurs et aux partenaires techniques et financiers... « Le Mali a l'honneur » d'informer ces derniers que « l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglé », précise le document.

Alousséni Sanou, ministre de l’Économie, fait le détail des sommes ainsi acquittées : 85 milliards pour la dette extérieure, 66 milliards pour la dette de marché et 65 milliards pour une partie de la dette de marché émise par adjudication, sans compter les intérêts de retard qui s'élèvent à plus de 13 milliards de FCFA.

Pour cela, une émission spéciale de bons et d'obligations a été réalisée par le Trésor malien, en début de semaine, à hauteur de « 215 milliards de francs CFA », précise le ministre, soit près de 330 millions d'euros, une opération qui a porté ses fruits. « Le Mali rafle la mise sur le marché obligataire régional », titrait Jeune Afrique après la réussite de l'opération financière.

Si les autorités disent regretter les « préjudices subis par les investisseurs et partenaires techniques et financiers à cause des impayés », elles se réjouissent par ailleurs de leur accompagnement constant.

