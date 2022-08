Madagascar: le gouvernement défend sa politique sur la vanille

Des gousses de vanille. Géraud Bosman/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors que la filière vanille fait l'objet de nombreux débats ces dernières semaines à Madagascar, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation s'est exprimé sur les réformes entreprises pour stabiliser et assainir le secteur. La Grande Île représente 80% de la production mondiale de vanille et a exporté 2 300 tonnes de gousses lors de la dernière campagne. Demande de libéralisation de la part de certains opérateurs et planteurs, soupçons de monopole au sein de la filière, difficulté à faire respecter les prix minimum, le secteur a suscité la polémique ces derniers jours.