Présidentielle au Kenya: tension à la Commission électorale

Bureau de vote au Kénya dans une école, le 9 août 2022. © RFI/Laura-Angela Bagnetto

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La tension monte au Kenya, cinq jours après le vote à la présidentielle. Les résultats sont toujours en train d’être compilés et vérifiés par la Commission électorale. Elle a jusqu’à mardi 16 août pour les annoncer. Cependant, plus l'attente se prolonge, plus les esprits s'échauffent. Les accusations de tentatives de fraudes se multiplient, tout comme les appels au calme.