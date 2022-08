RDC: Bunagana aux mains du M23 depuis deux mois, aucune issue en vue

Un groupe de demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo (RDC) au poste frontière de Bunagana en Ouganda, le 10 novembre 2021 à la suite d'un combat meurtrier entre les rebelles du M23 et les troupes de la RDC. (Illustration) AFP - BADRU KATUMBA

Cela fait deux mois que la ville de Bunagana et quelques autres localités du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) sont occupées par les combattants du M23. La solution militaire piétine et l’option diplomatique n’avance pas. Cette situation a empoisonné les relations entre Kinshasa et Kigali. Paul Kagame est accusé de soutenir ce mouvement. Une feuille de route censée conduire à la désescalade a été signée début juillet par les autorités congolaises et rwandaises à Luanda, en Angola, mais elle n’a toujours pas permis un cessez-le-feu sur le terrain.