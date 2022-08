RDC: Kabund toujours en prison, son entourage s'impatiente

En RDC, le député Jean–Marc Kabund, ancien chef du parti présidentiel qui a basculé dans l’opposition contre le pouvoir en place reste encore en prison malgré la décision vendredi de la cour de cassation de le placer en résidence surveillée. Inacceptable, selon son parti politique.

Arrêté mardi, l’opposant candidat déclaré à la présidentielle de 2023 est inculpé notamment d’outrage au président Félix Tshisekedi. Il devait quitter la prison vendredi soir, mais il y croupit encore le parquet général n'a pas encore désigné les policiers devant le surveiller.

C’est inacceptable, selon le parti politique de Kabund.

« La cour de cassation a prononcé une ordonnance qui a assigné le président Jean-Marc Kabund à résidence surveillée, mais il est étonnant de constater que jusqu’à aujourd’hui, il reste encore au niveau de la prison centrale de Makala. Pourquoi ? On soupçonne qu’il y ait des interférences politiques qui dérangent et qui font que jusqu’ici, la procédure n’est pas exécutée, souligneMaître Emmanuelli Kahaya, directeur de cabinet de Kabund, au micro de notre correspondant, Pascal Mulegwa.

L’ordonnance de la cour de cassation a déjà été signifiée non seulement au niveau du Parquet général, mais également à l’intéressé lui-même, Jean-Marc Kabund, depuis sa cellule. Et l’administration pénitentiaire nous fait savoir qu’il faut encore qu’il y ait la signature de la réquisition du Parquet général, après la cour de cassation qui doit délimiter le nombre de policiers, mais voilà on est encore là, ça piétine... »

