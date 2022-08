Tunisie: le gouvernement, l'UGTT et le patronat prêts pour un dialogue social

Des soutiens de l'UGTT réunis à Tunis, le 16 juin 2022. AFP - FETHI BELAID

Le dialogue semble de nouveau reprendre entre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement, après un mois de juin très tendu sur les négociations salariales. Près de deux mois plus tard, dans un contexte d’inflation généralisée et une rentrée qui s’annonce difficile, l’UGTT, le gouvernement et le patronat, représenté par l’UTICA, ont signé un contrat social. Une manière de s’engager officiellement pour des discussions socio-économiques entre les trois corps à partir de lundi 15 août.