Inondations au Soudan: au moins 52 morts

Un jeune Soudanais court le long d'une rue inondée à la suite de fortes pluies à Khartoum, la capitale du Soudan, le 13 août 2022. AFP - ASHRAF SHAZLY

Texte par : RFI

Au Soudan, on en sait plus sur le bilan des inondations qui ont durement frappé le pays ces dernières semaines. Selon le Conseil national pour la défense civile, 52 personnes auraient trouvé la mort, depuis mai dernier, début de la saison des pluies. Sur le plan matériel, plus de 8 000 maisons ont été détruites ou endommagées. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines semaines.