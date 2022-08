Macky Sall à son tour médiateur entre Bamako et Abidjan

Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l’Union africaine. (Photo d'illustration) AFP - NIPAH DENNIS

Texte par : David Baché 2 mn

Il a passé quelques heures à Bamako avant de s’envoler cet après-midi pour N’Djamena : Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l’Union africaine, s’est notamment entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Tête-à-tête, réunion de travail élargie, déjeuner… et au menu des discussions : la transition et le sort des soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d’un mois.