Nigeria: inquiétude face à la recrudescence des enlèvements de prêtres

Au Nigeria, les enlèvements de prêtres se multiplient en cette année 2022. Les ravisseurs semblent penser que l'Église a les moyens de verser d'importantes rançons. (photo d'illustration) AP - Rahaman A Yusuf

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Nigeria, les membres du clergé sont de plus en plus visés par les kidnappings. L'enlèvement d'un prêtre catholique et d'un séminariste, vendredi 12 août, dans l'État d'Abia est le dernier en date d'une série d'incidents similaires visant des religieux, et qui se sont parfois soldés par des drames.