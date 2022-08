À Madagascar, la galère des préparatifs de la rentrée scolaire

À quelques semaines de la rentrée des classes, de nombreux parents peinent à acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. © Laetitia Bezain/RFI

La rentrée des classes approche à Madagascar, et le prix des fournitures scolaires ne cessent d'augmenter. Une lourde charge pour les parents qui n'ont plus que trois semaines pour trouver l'argent nécessaire ou économiser pour acheter le matériel de leurs enfants, alors que l’inflation touche aussi l'alimentation et les transports. Si l'État a mis en place des systèmes d'aides, envoyer ses enfants à l'école demande de plus en plus de sacrifices pour de nombreux ménages.