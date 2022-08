Congo-B: le PCT, vainqueur des législatives, garde la main haute sur le Parlement

Les législatives de juillet dernier se sont soldées par une écrasante victoire du Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso qui a obtenu 112 des 151 sièges. Ces résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle dimanche dernier. La rentrée parlementaire a donc eu lieu hier mardi. Elle a été marquée par la réélection au perchoir de la chambre basse du Parlement de Isidore Mvouba, un proche du Chef de l’Etat.

avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Isidore Mvouba, député de Kindamba dans le Pool, région voisine de Brazzaville, a été élu lors d'un vote sans suspense et à bulletins secrets. Seul candidat en lice proposé par tous les partis de la majorité, cet ingénieur des chemins de fer de 73 ans, formé en ex-URSS, et plusieurs fois ministre entre 1997 et 2016, a recueilli 142 voix sur 145 votants.

Juste après son élection, il a demandé à ses compères de faire surtout preuve de discipline. « Faudra-t-il rappeler qu’à l’hémicycle le débat est libre et contradictoire. Un bon député n’est pas celui qui prend la parole à tout bout de champ, parfois dans le désordre et souvent hors-sujet. Un bon député est celui-là qui même intervient en confiance et en intelligence, à l’admiration de ses collègues. Ici, la force de l’argument triomphe et non l’argument de la force », a-t-il déclaré.

Isidore Mvouba -qui rempile pour cinq ans- sera secondé par Léon Alfred Opimbat, un autre élu du PCT, reconduit au poste de vice-président.

Jusque-là ministre du Tourisme, Destinée Hermella Doukaga hérite de la place de deuxième Questeur. Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, seul élu de son parti dénommé La Chaîne, qui se réclame de l’opposition parlementaire, a été réélu deuxième secrétaire de l’Assemblée.

Les résultats des élections législatives qui se sont tenues les 11 et 31 juillet ont été validés par la Cour constitutionnelle le 15 août.

