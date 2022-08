Kenya: le président élu Ruto promet un gouvernement «transparent» qui «rend des comptes»

Le président élu du Kenya, William Ruto, s'adresse aux médias depuis sa résidence vice-président dans le quartier Karen à Nairobi, au Kenya, mercredi 17 août 2022. AP - Mosa'ab Elshamy

« S'il y a des procédures judiciaires, nous coopèrerons, car nous sommes démocrates et nous croyons en l'État de droit » répond William Ruto à son adversaire Raila Odinga, qui qualifie de « parodie » les résultats de l’élection et compte déposer un recours en justice. En attendant, William Ruto, se montre confiant et évoque sa future gouvernance comme si de rien n’était, ou presque.