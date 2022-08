RDC: seize morts dans l'attaque d'un site minier en Ituri

Garde armé à Bunia, principale cité de l'Ituri. (Image d'illustration) © AFP/File

En RDC, l'attaque d'un site artisanal d'exploitation d'or a fait 16 morts hier matin (mardi), dans la province de l'Ituri, dont 12 civils et quatre militaires. Cette attaque est attribuée aux miliciens Codeco, tout comme celle qui avait fait quatre morts il y a moins d'une semaine, à une quarantaine de kilomètres dans le même territoire de Djugu, et où deux ressortissants chinois avaient été pris en otage. Avec les mines, le groupe armé semble avoir trouvé un nouveau mode opératoire et de nouvelles cibles.