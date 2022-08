Éthiopie: le chef de l'OMS qualifie la situation au Tigré de «pire catastrophe dans le monde»

En Éthiopie, la situation au Tigré est « la pire catastrophe de l'humanité » assure Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a pris la parole, ce mercredi 17 août, lors d'une conférence de presse à Genève, pour alerter sur la crise humanitaire qui a lieu dans cette région. Le directeur général de l'OMS, d'origine tigréenne, dénonce aussi l'indifférence des pays développés.

« Quand on parle de crise humanitaire, je peux vous dire que la situation au Tigré est pire qu'en Ukraine », déclare Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et pourtant, le chef de l'OMS a dénoncé la façon dont les dirigeants de pays développés ont négligé la situation au Tigré. « Je n'ai entendu aucun chef d'Etat évoquer la crise dans la région. Peut-être que la raison est la couleur de peau des Tigréens », ajoute-t-il, rappelant au passage que, depuis le début de la guerre en novembre 2020 entre le gouvernement fédéral et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, les pénuries de produits alimentaires se sont multipliés dans la région. En même temps que l'accès aux services essentiels a été restreint.

Résultat, explique le Dr Tedros, « de multiples épidémies sévissent dans la région. Malaria, anthrax, choléra, diarrhées et beaucoup d'autres. » Enfin, selon le directeur général de l'OMS, il n'y a qu'une seule solution pour mettre fin à cette crise : la paix. Il demande au gouvernement d'Addis-Abeba de s'y atteler dès maintenant.

Face à ces mots très durs, la réaction du gouvernement éthiopien ne s'est pas fait attendre. Au cours d'une conférence de presse, ce jeudi, la porte-parole du Premier ministre, Billene Seyoum, a qualifié la déclaration du chef de l'OMS de « contraire à l'éthique ». Ajoutant que les propos du Dr Tedros étaient « indignes de sa fonction ».

