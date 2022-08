Algérie: au moins 38 morts et 200 blessés dans des feux de forêt, le bilan s'alourdit

Des pompiers algériens marchent à côté d'un bus calciné dans lequel au moins 12 personnes auraient été brûlées à la suite d'incendies dans la ville algérienne d'el-Kala, le 18 août 2022. AFP - -

Les médias locaux dénombrent 38 morts et plus de 200 blessés alors que le bilan ne cesse d'évoluer. Plus de 1 800 hectares de broussailles et 800 hectares de forêt dans 14 départements du nord du pays sont ont été ravagés par les flammes qui ont envahi aussi bien les forêts que les villages. La situation est inquiétante et de nombreux habitants ont été contraints de fuir leur maison.