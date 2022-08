Au Gabon, le tourisme reprend son rythme normal après deux années noires

Une plage de Pongara, au Gabon. Beaucoup de sociétés qui qui gravitaient autour de l’industrie du tourisme ont fait faillite. À l'été 2022, les touristes reviennent. © Getty Images/John Seaton Callahan

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Pointe Denis est un site touristique proche de Libreville, entre forêt, savane, océan et rivières mais surtout éléphants, buffles, tortues et de nombreuses autres espèces animales qui peuplent les forêts et le bassin du Congo. RFI est allé à la rencontre des touristes et des employés du secteur.