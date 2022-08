Madagascar: les difficultés d'approvisionnement en carburant font craindre une pénurie

Malgré l’arrivée d’un navire pétrolier au port de Tamatave il y a une semaine, avec environ 60 000 m3 de carburant à bord, certaines stations-service de Madagascar manquaient encore de carburant mercredi 17 août, faisant craindre aux consommateurs une pénurie.

De notre correspondante à Antananarivo, Laure Verneau

Des longues files d’attente d’automobilistes étaient observées aux stations-services d’Antsirabe, dans la province d'Antananarivo, le 17 août. En cause : le manque de gasoil et l’afflux de clients qui craignent une pénurie de carburants. Certains avaient des récipients à la main, en plus des réservoirs, raconte un hôtelier d’Antsirabe, qui préfère rester anonyme.

Le pire était, selon cet hôtelier, lundi matin, au retour du week-end de trois jours. Des vacanciers sont restés bloqués en attendant un approvisionnement. Pour Olivier Jean-Baptiste, le directeur de l’Office malgache des hydrocarbures (OMH), le constat est simple : cette situation est due à la lenteur de l’approvisionnement, le temps que les camions fassent la route depuis le port de Tamatave, sur la cote Est, et des différences de stocks entre les quatre compagnies pétrolières.

La situation devrait bientôt se stabiliser, tempère Olivier Jean-Baptiste. L’OMH a suspendu la vente de gasoil dans des jerricans et contenants mobiles jusqu’au 25 août, « pour éviter la spéculation ».

