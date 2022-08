Tchad: Wakit Tama interdit de manifester avant l'ouverture du dialogue national inclusif

Des manifestants défilent pacifiquement dans les rues de Ndjamena le 11 septembre 2021. (photo d'illustration) AFP - DJIMET WICHE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une manifestation de l’opposition, prévue vendredi 19 août, veille de l’ouverture du dialogue national inclusif, a été interdite par les autorités. La plateforme Wakit Tama avait prévu de manifester, au même titre que les partis politiques Les Démocrates et l'Alliance pour la Démocratie, l'intégrité et la liberté, alors que le dialogue entre l’opposition civile, les groupes rebelles et la junte au pouvoir doit s’ouvrir samedi à Ndjamena. Les autorités ont donc décidé de l'interdire.