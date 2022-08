Tshisekedi et son homologue tanzanienne Suluhu évoquent la force régionale pour l'est de la RDC

Le président de la RDC Félix Tshisekedi ici, à Kinshasa le 20 février 2022. © Arsène Mpiana / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En marge du sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique australe (SADC), à Kinshasa, Félix Tshisekedi a rencontré la présidente tanzanienne Samia Suluhu, jeudi 18 août. Les deux personnalités, dont les pays sont membres de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), ont évoqué la future force régionale décidée par les dirigeants de l'EAC. À l’issue de leur entretien, Félix Tshisekedi a fait part de l’état d’avancement de ce projet.