En RDC, les militaires et policiers sommés de quitter les carrières minières

En RDC, l’exploitation minière artisanale représente près de 20 % de la production de cuivre et de cobalt. © AFP/John Wessels

Texte par : RFI

La présence de militaires ou policiers ne sera plus tolérée dans les carrières d’exploitation artisanale. Une décision du gouvernement national motivée par des abus constatés sur place et communiquée ce jeudi par le vice-ministre de l’Intérieur, de la sécurité et des affaires coutumières, Jean-Paul Molipo qui actuellement est en mission d’itinérance dans le Grand-Katanga.