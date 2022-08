Reportage

Tunisie: la musique blues touareg à l'honneur au Festival international de Hammamet

Le groupe belge et touareg Kel Assouf s’est produit sur scène pour la première fois en Tunisie le 17 août 2022. © La matière audiovisuelle a été filmée par le département de Communication du Festival International de Hammamet

Après deux ans de pandémie, les festivals d’été ont repris. Dans la ville balnéaire de Hammamet, à soixante kilomètres de Tunis, le festival de la ville accueille de nombreux artistes locaux et internationaux dans le complexe culturel de Dar Sebastian depuis plus d’un demi-siècle. Mercredi 17 août, le groupe belge et touareg Kel Assouf s’est produit sur scène pour la première fois en Tunisie.