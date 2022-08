Afrique du Sud: intronisation du nouveau roi de la nation zouloue

Cérémonie d'hommage au nouveau roi zoulou, le 19 août 2022. AFP - PHILL MAGAKOE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Afrique du Sud, la nation zouloue, le plus important groupe ethnique du pays, devrait voir son nouveau roi être intronisé ce samedi 20 août. Le décès, l'année dernière, du précédent monarque, le roi Goodwill Zwelithini, puis celui de la reine régente, l’une de ses six femmes, quelques semaines plus tard, ont provoqué une période de flottement, au cours de laquelle la famille royale s’est entredéchirée. C’est finalement le fils de la reine régente, Misuzulu Zulu, qui doit être couronné.