Le mouvement de Simone Gbagbo s'apprête à devenir un parti

En Côte d'Ivoire, le Mouvement des générations capables (MGC) tenait vendredi 19 août la première journée de son assemblée générale extraordinaire. Créée en septembre dernier, il s'agit de la coalition des mouvements de soutiens de Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Un mouvement qui fait sa mue : il doit officiellement devenir un parti politique aujourd'hui.

Avec notre correspondant à Abidjan, Youenn Gourlay

Hier matin, Simone Gbagbo a entamé la journée avec quelques pas de danse sur la musique de DJ Kerozene venu en personne au siège du mouvement des générations capables pour célébrer cette assemblée générale. Les représentants de plusieurs partis politiques ivoiriens de l’opposition ont été invités et se sont succédés au micro pour saluer la démarche du mouvement. Et notamment le Front populaire ivoirien, dont Simone Gbagbo est l’une des fondatrices ou encore le Cojep de Charles Blé Goudé.

Les travaux se sont poursuivis dans la nuit à huis clos. Le futur parti dit vouloir notamment lutter contre les discriminations et défendre certaines valeurs comme la loyauté, l’intégrité et l’incorruptibilité. On ne connaît pas encore le nom du parti, ni les membres du comité exécutif mais le nom de la future présidente fait très peu de doute.

L’ancienne première dame en instance de divorce avec Laurent Gbagbo va donc acter une deuxième rupture, politique cette fois. Il y a quelques mois, elle avait refusé de rejoindre le PPA-CI, le parti des peuples africains - Côte d’Ivoire, fondé en octobre dernier par l’ancien président ivoirien.

