Manifestations en Sierra Leone: le président rencontre les chefs religieux et la société civile

Des habitants d'un quartier de Freetown protestent contre la vie chère et le gouvernement, le 10 août 2022. REUTERS - UMARU FOFANA

RFI

En Sierra Leone, dix jours après les émeutes meurtrières qui ont coûté la vie à au moins six personnes, le gouvernement entame un dialogue national. Le chef de l'Etat, Julius Maada Bio, a rencontré, jeudi 18 août, plusieurs chefs religieux et membres de la société civile. Objectif : tenter de comprendre les raisons qui ont motivé les manifestations contre la vie chère du 10 août dernier et leurs conséquences.