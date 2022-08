RDC: François Beya en soins à Paris avant la suite de son procès devant la Haute cour militaire

Accompagné de son médecin traitant congolais, François Beya (notre photo d'illustration), a embarqué à bord d’un «Falcon 900» médicalisé à l’aéroport international de N’djili. © Service de communication de la Haute Cour

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En liberté provisoire depuis le mardi 16 août en République démocratique du Congo (RDC), François Beya, l'ancien « monsieur sécurité » du président congolais, jugé entre autres pour « complot » contre le président Félix Tshisekedi, s’est envolé pour la capitale française, Paris, où il doit se faire soigner avant de poursuivre son procès à Kinshasa devant la Haute cour militaire qui le juge avec trois colonels de l’armée et de la police aux côtés de son assistant. La décrispation dans cette affaire est intervenue après six mois de détention, deux mois de procès et une récusation des juges.