Sénégal: le festival Jotaay Ji veut aborder les réalités de la condition féminine

Un des panels du festival féministe Jotaay Ji, qui se déroule du 19 au 21 août 2022 à Dakar au musée de la Femme Henriette-Bathily. © Théa Ollivier / RFI

RFI

Au Sénégal, le premier festival féministe Jotaay Ji, organisé par le collectif Jama, se tient jusqu'au 21 août sur la place du Souvenir de Dakar, au musée de la Femme Henriette-Bathily. Au programme, consentement, santé sexuelle, violences gynécologiques et conjugales ou avortement, autant de thèmes ayant pour but que les femmes et les militantes féministes parlent de leurs réalités et de leurs expériences dans un espace de bien-être. En fin de journée, un groupe a été initié au yoga et à l’auto-défense.