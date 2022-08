Sahara occidental: Mohammed VI exhorte à soutenir «sans équivoque» le Maroc

Le roi du Maroc Mohamed VI à Rabat, le 17 novembre 2018. FADEL SENNA / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Samedi soir, lors du discours donné à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, qui célèbre un épisode historique de la lutte anticoloniale et symbolise le lien entre le monarque et ses sujets, le roi Mohammed VI a appelé les pays partenaires du royaume chérifien à soutenir « sans aucune équivoque » le Maroc sur la question du territoire disputé du Sahara occidental.