Un nouveau Premier ministre à la tête d'un gouvernement remanié en Guinée

Dans un décret rendu public samedi soir sur les ondes des médias d’État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a confirmé le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Dr Bernard Goumou, dans les fonctions de Premier ministre, qu'il occupait comme intérimaire depuis la mi-juillet. Le même décret invoque des raisons de santé pour justifier le limogeage du Premier ministre sortant, Mohamed Béavogui qui se trouve, lui, depuis plus d’un mois en Europe.

Le nouveau Premier ministre était encore inconnu du grand public il y a un an. Il a fallu l’arrivée du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir suite au coup d’État du 5 septembre 2021 pour que Bernard Goumou sorte du bois sacré.

Avant d’être alors nommé ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises le 27 octobre 2021, il était l’administrateur-directeur général de LANALA Assurance depuis 2017.

Il est diplômé de l’université de technologie de Sydney en Australie où il a obtenu son certificat de recherche puis de doctorat en business d’administration.

Cette confirmation de Bernard Gomou est allée de pair avec un remaniement technique du gouvernement lors duquel les principaux postes sont restés inchangés.

Néanmoins, six ministres ont changé de portefeuille et un septième, Ibrahima Abey Sylla, à l’Énergie et Hydrocarbures, a été remercié.

À ce jeu de chaises musicales, il faut noter la permutation intervenue entre le ministère de l’Économie des Finances et du plan et celui du Budget où Lanciné Condé et Moussa Cissé se remplacent mutuellement, poste pour poste.

