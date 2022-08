Au Soudan du Sud, le dragage d'un affluent du Nil polarise les tensions

Au Soudan du Sud, une grande polémique sur la gestion des eaux du Nil déchaîne les passions depuis la révélation, en juin, du dragage imminent d’un affluent du fleuve, la rivière Naam, dans l’État d’Unité. Or, cette opération pourrait à terme conduire à un assèchement de cette zone humide, ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement.

Avec notre correspondant à Juba, Florence Miettaux

Des villages et des champs recouverts d’eau, des troupeaux décimés… Les victimes des inondations au Soudan du Sud espéraient une solution rapide grâce au dragage. Cette technique consiste à ramasser les matériaux déposés au fond d'un plan d'eau.

Directeur du Centre for Peace and Advocacy, Ter Manyang est originaire du comté d’Ayod dans le Jonglei, une zone « complètement sous l’eau depuis 2019 », dit-il. « Les citoyens sont persuadés que si le dragage a lieu, l’eau va baisser. Le gouvernement a suspendu le dragage sans un plan d’action clair, tout est en suspens. Cela nous inquiète beaucoup. La cause de cette polémique, c’est le mot "dragage", c’est un terme technique que les gens ordinaires ne comprennent pas. Il aurait fallu utiliser le mot "nettoyage", qui est plus approprié. »

Le projet, mis en œuvre par l’Égypte et suspendu par le président Salva Kiir le 9 juillet, est présenté comme une solution face aux inondations catastrophiques qui dévastent le pays depuis 2019. Mais il inquiète les défenseurs de l’environnement, car il a été lancé sans étude environnementale préalable. Or l’immense région marécageuse du Sudd, qui se déploie dans la plaine inondable du Nil, est un site protégé par les Nations unies pour la richesse de sa biodiversité. Une étude a été commandée au ministère de l’Environnement.

Mais pour l’universitaire canadien d’origine soudanaise Tag Elkhazin, un spécialiste du Nil, ce n’est pas qu’une question de mots. Le type de matériel acheminé par l’Égypte est selon lui destiné à creuser en profondeur, avec pour objectif caché d’accroître le débit du Nil en Égypte au détriment du Soudan du Sud.

« Ce que je trouve étrange, c'est que le matériel soit acheminé avant même que l’étude préalable et la conception du projet ne soient faites. Et ce qui s’est passé ici, c'est l’arrivée d’une quantité massive d'équipements et de denrées alimentaires pour le personnel égyptien. Ces équipements ne sont pas conçus pour le nettoyage, mais pour le dragage en profondeur. Des machines de 50 tonnes chacune, avec une portée de 12 mètres, alors qu'il suffit de 3 à 4 mètres pour nettoyer à la surface. »

Inventer un modèle innovant pour gérer les sécheresses et les inondations

Deng Majok Chol est un expert sud-soudanais du Nil et des ressources en eau du Soudan du Sud. Il est intervenu lors des cinq jours de consultations publiques organisées par la présidence à Juba, en juillet, suite à la suspension du dragage de la rivière Naam. Diplômé de la prestigieuse université américaine de Harvard, et actuellement doctorant à celle d’Oxford au Royaume-Uni, ce spécialiste des zones humides et notamment du Sudd, prône une approche scientifique dans la réponse aux inondations et plus largement pour guider la gestion de cette immense ressource en eau. Le Sudd est en effet protégé par la Convention Ramsar, en tant que « zone humide d’importance internationale » et est en lice pour entrer au patrimoine mondial de l’Unesco. Le spécialiste s’est adressé aux professeurs et étudiants de l’Université de Juba lors d’une conférence sur le sujet le 30 juillet dernier.

« Si les Nations unies ont désigné le Sudd comme site Ramsar, c’est parce qu’il sert d’habitat à des espèces uniques et abrite une grande biodiversité. C’est un patrimoine mondial. Si le Sudd disparaît, ces espèces disparaîtront, elles aussi, assure l'expert. C’est pour cela que la communauté internationale réclame sa préservation. Les marécages ont aussi permis la survie de nos communautés depuis des siècles. Il faut que nous inventions un modèle innovant de gestion des épisodes d’inondations et de sécheresses. Un système qui garantisse la préservation de l’écosystème du Sudd. Nous sommes les gardiens de toutes ces ressources naturelles. Elles ont permis la subsistance de cultures uniques à travers les temps. Elles sont aussi un refuge pour les animaux sauvages, qui sont là pour deux choses : l’eau et l'herbage. Les étudiants de l’Université de Juba devraient se spécialiser dans l’étude de la complexité et de la fragilité du Sudd. »

