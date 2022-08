Bénin: le Parti du renouveau démocratique fusionne avec l'Union progressiste

Congrès du PRD à Porto-Novo, en 2017 (image d'illustration). Delphine Bousquet / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Bénin, un tournant dans la vie du Parti du renouveau démocratique né après la conférence nationale de 1990. Le PRD de Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale et ancien Premier ministre, a fusionné avec l’Union progressiste, la plus grande formation politique de la majorité présidentielle. Ce scénario est inattendu tellement les fondateurs tenaient à l’existence du parti. C’est une page qui se tourne pour le PRD et son leader.