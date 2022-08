Dialogue au Tchad: des hauts diplomates à la manœuvre pour convaincre les absents

Le président de transition tchadien Mahamat Idriss Deby (C) à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du dialogue, à Ndjamena, au Tchad, le 20 août 2022. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les travaux du dialogue national inclusif doivent reprendre en principe ce mardi après-midi, au lieu de ce lundi comme précédemment annoncé. Un décalage de 24 heures pour des raisons logistiques, explique le comité d'organisation, mais qui donne aussi plus de temps pour des tractations, notamment dans le but de convaincre les absents de rejoindre le dialogue national inclusif et souverain (DNIS).