Tunisie: clap de fin pour l'édition 2022 du festival du film amateur de Kélibia

Le festival du film amateur de Kélibia organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs est l’un des plus vieux festivals de films en Afrique. © Lilia Blaise / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Kélibia, une ville balnéaire du Cap Bon, le festival du film amateur réunit depuis 35 ans cinéphiles et apprentis cinéastes. Une véritable institution dans la ville, le festival organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, est l’un des plus vieux festivals de films en Afrique et draine de nombreux jeunes de tous les milieux et de différentes régions de la Tunisie. Une reprise pour le festival qui a connu deux ans d’absence à cause de la pandémie.